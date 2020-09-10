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alta no ESPÍRITO SANTO

Queda na tarifa do arroz não terá efeito imediato, explica Acaps

O superintendente da Acaps defendeu que os supermercados são apenas "repassadores de preços" e possuem influência mínima no valor final

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 16:40

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

10 set 2020 às 16:40
Arroz está mais caro nas distribuidoras Crédito: Patrícia Scalzer
Mesmo com a decisão do governo federal de zerar a tarifa de importação do arroz até 31 de dezembro, a medida não deve ter efeito imediato para o consumidor final. Foi o que afirmou o superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ele aponta que a alta no preço de alguns produtos da cesta básica, como o arroz, é um comportamento do mercado e está relacionado a uma série de fatores como crescimento das exportações, produção abaixo do consumo, entressafra, dificuldade de transporte e alta do dólar. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Fabio Botacim - Helio Schnneider - 10-09-20

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