Queda do isolamento pode levar a um novo agravamento da pandemia

A taxa de isolamento social no Espírito Santo vem caindo consideravelmente nos dias de semana. O registro mais atual do Mapa brasileiro da Covid-19 Inloco, aponta que nesta quinta-feira (02) apenas 38,1% dos capixabas se mantiveram isolados. Na análise do médico infectologista Lauro Ferreira Pinto, as pessoas cansaram do isolamento social e insistem em sair de forma "atabalhoada", expondo-se ao vírus. O profissional afirma que medidas de distanciamento social continuam necessárias e que riscos com o relaxamento são "enormes".
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lauro Ferreira - 03-07-20
O médico infectologista também falou sobre a utilização de protocolos com o uso dos medicamentos Ivermectina e Cloroquina/Hidroxicloroquina nos pacientes, sem comprovação científica. Ele mostrou preocupação com o fato de algumas prefeituras, incluindo a de Vitória, de permitirem a prescrição destes remédios.
Em nota, a prefeitura de Vitória explica que a portaria número 022/2020, com o protocolo para o uso dos medicamentos Ivermectina e Cloroquina/Hidroxicloroquina nos pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19, foi publicada no Diário Oficial de Vitória de quarta-feira (1º).
Informa que a atual gestão está acompanhando a evolução da pandemia do coronavírus pelo Brasil e pelo mundo, vem estudando todas as alternativas e buscando ações que possam diminuir o sofrimento e dar apoio à população, fazendo com que a doença tenha um impacto menor.
Dentro desse aspecto, a ação, segundo a PMV, é motivada por evidências práticas e resultados em vários locais do Brasil que nos fez permitir um protocolo experimental, não obrigatório, para tratamento precoce de pessoas com suspeita de Covid-19 aqui na cidade de Vitória. Mesmo que haja controvérsias, o que é normal durante um período de pandemia, existe também a necessidade de agirmos rápido numa emergência sanitária. Os médicos da Prefeitura continuam tendo autonomia para prescrever as medicações que julgarem necessárias conforme o seu treinamento e convicção. Esse protocolo opcional de atendimento envolve o uso de várias medicações que estão sendo debatidas pelo País e, agora, na nossa rede, através de médicos voluntários.