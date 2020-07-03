Queda do isolamento pode levar a um novo agravamento da pandemia

A taxa de isolamento social no Espírito Santo vem caindo consideravelmente nos dias de semana. O registro mais atual do Mapa brasileiro da Covid-19 Inloco, aponta que nesta quinta-feira (02) apenas 38,1% dos capixabas se mantiveram isolados. Na análise do médico infectologista Lauro Ferreira Pinto, as pessoas cansaram do isolamento social e insistem em sair de forma "atabalhoada", expondo-se ao vírus. O profissional afirma que medidas de distanciamento social continuam necessárias e que riscos com o relaxamento são "enormes".

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Lauro Ferreira - 03-07-20

O médico infectologista também falou sobre a utilização de protocolos com o uso dos medicamentos Ivermectina e Cloroquina/Hidroxicloroquina nos pacientes, sem comprovação científica. Ele mostrou preocupação com o fato de algumas prefeituras, incluindo a de Vitória, de permitirem a prescrição destes remédios.

Em nota, a prefeitura de Vitória explica que a portaria número 022/2020, com o protocolo para o uso dos medicamentos Ivermectina e Cloroquina/Hidroxicloroquina nos pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19, foi publicada no Diário Oficial de Vitória de quarta-feira (1º).

Informa que a atual gestão está acompanhando a evolução da pandemia do coronavírus pelo Brasil e pelo mundo, vem estudando todas as alternativas e buscando ações que possam diminuir o sofrimento e dar apoio à população, fazendo com que a doença tenha um impacto menor.