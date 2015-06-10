Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTA

Queda da própria altura pode provoca traumatismo craniano

Coordenador da Academia Brasileira de Neurologia fala sobre as causas comuns de traumatismo como acidentes, atropelamentos e quedas

Publicado em 09 de Junho de 2015 às 22:20

Publicado em 

09 jun 2015 às 22:20
Continua grave a situação do médico ortopedista Christian Onofre de Souza, de 39 anos, que sofreu acidente no Desafio São José de Anchieta de Ciclismo, no último domingo, em um percurso de 90 quilômetros entre Vila Velha e Anchieta. A informação é do boletim médico divulgado no início da tarde desta terça-feira (9), pela assessoria de imprensa do Hospital Vitória Apart, na Serra, onde Christian está internado. Segundo a nota, o médico prossegue em coma induzido e em observação neurointensiva.
O médico teria se acidentado a uma velocidade de 45km/h e a apenas 500 metros da linha de chegada. Segundo familiares, a bicicleta de Christian foi tocada por outro ciclista antes de o médico perder o equilíbrio, cair e bater a cabeça no asfalto. Mesmo equipado com o capacete de ciclismo, item obrigatório no evento, Christian acabou sofrendo uma grave lesão na cabeça.
O traumatismo craniano é caracterizado por qualquer pancada na cabeça e pode ser classificado como leve, grave, de grau I, II ou III, aberto ou fechado.
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o médido Renato Anghinah, coordenador da Comissão de Traumativos Crânio-encefálico da Academia Brasileira de Neurologia, avalia que entre as causas comuns de traumatismo craniano estão os acidentes automobilísticos, atropelamentos, quedas, perfuração craniana e durante a prática desportiva, como, por exemplo, nas partidas de futebol. Entre os idosos, a queda a partir da própria altura pode ser fatal. Ouça:
Entrevista - Fábio Botacin - Dr Renato Anghinah - 09-06-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados