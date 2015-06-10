Queda da própria altura pode provoca traumatismo craniano

Continua grave a situação do médico ortopedista Christian Onofre de Souza, de 39 anos, que sofreu acidente no Desafio São José de Anchieta de Ciclismo, no último domingo, em um percurso de 90 quilômetros entre Vila Velha e Anchieta. A informação é do boletim médico divulgado no início da tarde desta terça-feira (9), pela assessoria de imprensa do Hospital Vitória Apart, na Serra, onde Christian está internado. Segundo a nota, o médico prossegue em coma induzido e em observação neurointensiva.
O médico teria se acidentado a uma velocidade de 45km/h e a apenas 500 metros da linha de chegada. Segundo familiares, a bicicleta de Christian foi tocada por outro ciclista antes de o médico perder o equilíbrio, cair e bater a cabeça no asfalto. Mesmo equipado com o capacete de ciclismo, item obrigatório no evento, Christian acabou sofrendo uma grave lesão na cabeça.
O traumatismo craniano é caracterizado por qualquer pancada na cabeça e pode ser classificado como leve, grave, de grau I, II ou III, aberto ou fechado.
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o médido Renato Anghinah, coordenador da Comissão de Traumativos Crânio-encefálico da Academia Brasileira de Neurologia, avalia que entre as causas comuns de traumatismo craniano estão os acidentes automobilísticos, atropelamentos, quedas, perfuração craniana e durante a prática desportiva, como, por exemplo, nas partidas de futebol. Entre os idosos, a queda a partir da própria altura pode ser fatal. Ouça:
Entrevista - Fábio Botacin - Dr Renato Anghinah - 09-06-15