Queda da criminalidade não está atrelada à liberação das armas

O número de assassinatos no Brasil caiu 7% em 2021 e já é apontado como o menor índice da série histórica brasileira, segundo dados divulgados pelo portal G1 nesta segunda-feira (21). O país teve 41,1 mil mortes violentas no ano passado - o menor número desde 2007, ano em que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública passou a coletar os dados. Mas ao contrário do que o presidente Jair Bolsonaro defendeu em conversa com apoiadores, a queda dos assassinatos no Brasil não está relacionada à liberação das armas. Especialistas alertam que são outras as causas para a queda nas mortes e que o maior número de armas em circulação representa um grande risco para a sociedade. Ouça o debate com os pesquisadores da área de Segurança Pública, Daniel Cerqueira e Pablo Lira.