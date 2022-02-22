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Queda da criminalidade não está atrelada à liberação das armas

Ouça o debate com os pesquisadores da área de Segurança Pública, Daniel Cerqueira e Pablo Lira

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 12:16

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 fev 2022 às 12:16
Arma de fogo: crimes violentos recentes no Espírito Santo acendem alerta
Arma de fogo: crimes violentos recentes no Espírito Santo acendem alerta Crédito: Rudy e Peter Skitterians/ Pixabay
O número de assassinatos no Brasil caiu 7% em 2021 e já é apontado como o menor índice da série histórica brasileira, segundo dados divulgados pelo portal G1 nesta segunda-feira (21). O país teve 41,1 mil mortes violentas no ano passado - o menor número desde 2007, ano em que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública passou a coletar os dados. Mas ao contrário do que o presidente Jair Bolsonaro defendeu em conversa com apoiadores, a queda dos assassinatos no Brasil não está relacionada à liberação das armas. Especialistas alertam que são outras as causas para a queda nas mortes e que o maior número de armas em circulação representa um grande risco para a sociedade. Ouça o debate com os pesquisadores da área de Segurança Pública, Daniel Cerqueira e Pablo Lira. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Pablo Lira e Daniel Cerqueira - 22-02-22.mp3

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