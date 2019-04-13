Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

SEGURANÇA VIRTUAL

Que tipo de conteúdo seus filhos estão acessando na internet?

Aprenda como fazer o controle parental em uma entrevista com o pesquisador Rodrigo Nejm

Publicado em 13 de Abril de 2019 às 11:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 abr 2019 às 11:22
Quando as crianças e adolescente começam a utilizar a internet, todo cuidado é pouco. O mundo virtual oferece acesso a conteúdos diversos. Para evitar que os nossos filhos se deparem com imagens, vídeos ou textos inapropriados, há como fazer o controle parental, como explica em entrevista à CBN Vitória, Rodrigo Nejm, diretor de educação da ONG Safernet Brasil, psicólogo e pesquisador. 
É possível monitorar a navegação, bloquear sites e restringir conteúdos inadequados para as crianças, mas o que é importante mesmo é que cada família eduque com os limites e a segurança que devem existir neste meio. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo Nejm - 13-03-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ameaça de novo tarifaço: o saldo para o Espírito Santo
O escritor Machado de Assis
Branding é mais do que eficácia comercial
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 03/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados