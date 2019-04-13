Que tipo de conteúdo seus filhos estão acessando na internet?

Quando as crianças e adolescente começam a utilizar a internet, todo cuidado é pouco. O mundo virtual oferece acesso a conteúdos diversos. Para evitar que os nossos filhos se deparem com imagens, vídeos ou textos inapropriados, há como fazer o controle parental, como explica em entrevista à CBN Vitória, Rodrigo Nejm, diretor de educação da ONG Safernet Brasil, psicólogo e pesquisador.