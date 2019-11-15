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Alagamentos

Que chuva é essa? Meteorologista explica porque ES já acumula 250 mm

Chuva no ES deve dar trégua na sexta, mas volta com força no sábado

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 21:49

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

14 nov 2019 às 21:49
Município de Santa Leopoldina está debaixo d'água Crédito: Internauta
A chuva que atinge diversas cidades do Espírito Santo e provocou a morte de um homem em Santa Leopoldina após ser soterrado já acumula 250 milímetros de acumulado em três dias, quando o previsto para todo o mês de novembro é de 220 milímetros. Mas por quê choveu tanto nos municípios capixabas? Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a meteorologista do Climatempo, Josélia Pegorim fala sobre uma combinação de fatores.
"Frentes frias passam o ano todo pelo litoral do Espírito Santo, não é coisa só de inverno. Dessa vez, uma frente fria chegou mais forte no litoral e encontrou com áreas de instabilidade e um ar quente dos últimos dias. Também colaborou para isso as nuvens de chuva que chegaram de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. E começamos a analisar um outro fator: as águas do oceano no litoral do Espírito Santo estão mais quentes, gerando mais evaporação", explica.
Josélia também fala que é preciso ter atenção com os próximos dias. Quem esperava curtir a praia no feriado prolongado, terá que mudar os planos. A previsão é de que a instabilidade permaneça. A chuva deve dar trégua pelo menos nesta sexta-feira (15) pois a circulação dos ventos mudou, mas no sábado (16) volta a chover no Espírito Santo.
"Não significa que o tempo vai firmar. A atmosfera está muito úmida e quente, que trazem essas condições para chuva no Espírito Santo. E qualquer chuva agora vai encontrar um solo já muito encharcado e isso é um risco", diz.
OUÇA A ENTREVISTA COMPLETA:
Entrevista - Fabio Botacin - Joselia Pegorim - 14-11-19.mp3
FERIADO
Na sexta-feira, devido à mudança na circulação dos ventos, não deve chover, porém o tempo ficará bem úmido e abafado. Além disso, o instituto de meteorologia prevê ventos moderados.
No sábado, novas áreas de instabilidade associadas com outra frente fria vão começar a avançar pelo Espírito Santo, trazendo de volta a ocorrência de chuvas fortes. Todo o sul capixaba fica em alerta para o risco de temporais e rajadas de vento moderadas a fortes. Grande Vitória e demais áreas do estado ficam em atenção para o risco de chuva moderada a forte com raios e rajadas de vento. A chuva retorna de forma intensa e volumosa.

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