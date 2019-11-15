Que chuva é essa? Meteorologista explica porque ES já acumula 250 mm

Município de Santa Leopoldina está debaixo d'água Crédito: Internauta

A chuva que atinge diversas cidades do Espírito Santo e provocou a morte de um homem em Santa Leopoldina após ser soterrado já acumula 250 milímetros de acumulado em três dias, quando o previsto para todo o mês de novembro é de 220 milímetros. Mas por quê choveu tanto nos municípios capixabas? Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a meteorologista do Climatempo, Josélia Pegorim fala sobre uma combinação de fatores.

"Frentes frias passam o ano todo pelo litoral do Espírito Santo, não é coisa só de inverno. Dessa vez, uma frente fria chegou mais forte no litoral e encontrou com áreas de instabilidade e um ar quente dos últimos dias. Também colaborou para isso as nuvens de chuva que chegaram de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. E começamos a analisar um outro fator: as águas do oceano no litoral do Espírito Santo estão mais quentes, gerando mais evaporação", explica.

Josélia também fala que é preciso ter atenção com os próximos dias. Quem esperava curtir a praia no feriado prolongado, terá que mudar os planos. A previsão é de que a instabilidade permaneça. A chuva deve dar trégua pelo menos nesta sexta-feira (15) pois a circulação dos ventos mudou, mas no sábado (16) volta a chover no Espírito Santo.

"Não significa que o tempo vai firmar. A atmosfera está muito úmida e quente, que trazem essas condições para chuva no Espírito Santo. E qualquer chuva agora vai encontrar um solo já muito encharcado e isso é um risco", diz.

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FERIADO

Na sexta-feira, devido à mudança na circulação dos ventos, não deve chover, porém o tempo ficará bem úmido e abafado. Além disso, o instituto de meteorologia prevê ventos moderados.