Mais quatro trechos de rodovias estaduais passam a ser monitorados por radares a partir desta sexta-feira (3). Segundo o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), Enio Bergoli, nos trechos de rodovias onde já foram instalados equipamentos de fiscalização houve redução de acidentes e da gravidade dos impactos de acidentes.

De acordo com Bergoli, desde 2014 ocorre uma redução no número de acidentes nas estradas capixabas, porque os condutores passam a se atentar ao limite de velocidade da via. Entretanto, o diretor destaca: "Recorrer aos radares é a nossa última solução", destacou em entrevista à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Patricia Vallim - Enio Bergoli - 02-02-17

Locais dos equipamentos e velocidades

ES 060 - Km 89,6 – Entrada de Iriri, em Anchieta - 60 Km/h.

ES 137 - Km 122,2 – Acesso à Pedreira do Alemão - Nova Venécia - 40 Km/h.

ES 137 - Km 164,2 - Comunidade de Santa Terezinha - São Gabriel da Palha - 40 Km/h.