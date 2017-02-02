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ENTREVISTA

Quatro trechos de rodovias estaduais passam a ser monitorados por radares a partir desta sexta-feira (3)

Desde 2014 ocorre uma redução no número de acidentes nas estradas capixabas, porque os condutores passam a se atentar ao limite de velocidade da via

Publicado em 02 de Fevereiro de 2017 às 12:19

Publicado em 

02 fev 2017 às 12:19
Mais quatro trechos de rodovias estaduais passam a ser monitorados por radares a partir desta sexta-feira (3). Segundo o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), Enio Bergoli, nos trechos de rodovias onde já foram instalados equipamentos de fiscalização houve redução de acidentes e da gravidade dos impactos de acidentes.
De acordo com Bergoli, desde 2014 ocorre uma redução no número de acidentes nas estradas capixabas, porque os condutores passam a se atentar ao limite de velocidade da via. Entretanto, o diretor destaca: "Recorrer aos radares é a nossa última solução", destacou em entrevista à Rádio CBN Vitória.
Entrevista - Patricia Vallim - Enio Bergoli - 02-02-17
Locais dos equipamentos e velocidades
ES 060 - Km 89,6 – Entrada de Iriri, em Anchieta - 60 Km/h.
ES 137 - Km 122,2 – Acesso à Pedreira do Alemão - Nova Venécia - 40 Km/h.
ES 137 - Km 164,2 - Comunidade de Santa Terezinha - São Gabriel da Palha - 40 Km/h.
ES 315 - Km 89,7 - Comunidade de Pedra D´água - São Mateus - 50 Km/h.

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