Quatro meses após início da pandemia, o que se sabe sobre a Covid-19

Em meio às pesquisas que são realizadas sobre o novo coronavírus, uma das mais recentes foi apresentada em um evento virtual da Academia Nacional de Medicina (ANM), nesta quinta-feira (09), onde foi debatido, junto a especialistas de todo o mundo, o que sabe sobre a Covid-19 nesses mais de quatro meses de pandemia no Brasil.

Uma dessas pesquisas aponta que o sistema de defesa humano pode acabar emaranhado em suas próprias armadilhas e lesionar órgãos com o chamado "fogo amigo". O resultado são os chamados trombos generalizados que levam ao agravamento da Covid-19. Em entrevista nesta sexta-feira (10) à rádio CBN Vitória, Daniel Tabak, médico hematologista, oncologista e membro da ANM, explica o que os médicos já sabem sobre a doença e o que ainda segue sem resposta. Acompanhe também os motivos que levam um paciente com tipo sanguíneo A ter mais risco de desenvolver um quadro grave de Covid-19.