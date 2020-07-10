Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Quatro meses após início da pandemia, o que se sabe sobre a Covid-19
QUE DOENÇA É ESSA?

Quatro meses após início da pandemia, o que se sabe sobre a Covid-19

Confira entrevista com Daniel Tabak, médico hematologista, oncologista e membro da Academia Nacional de Medicina

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 11:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 jul 2020 às 11:06
Em meio às pesquisas que são realizadas sobre o novo coronavírus, uma das mais recentes foi apresentada em um evento virtual da Academia Nacional de Medicina (ANM), nesta quinta-feira (09), onde foi debatido, junto a especialistas de todo o mundo, o que sabe sobre a Covid-19 nesses mais de quatro meses de pandemia no Brasil.
Uma dessas pesquisas aponta que o sistema de defesa humano pode acabar emaranhado em suas próprias armadilhas e lesionar órgãos com o chamado "fogo amigo". O resultado são os chamados trombos generalizados que levam ao agravamento da Covid-19. Em entrevista nesta sexta-feira (10) à rádio CBN Vitória, Daniel Tabak, médico hematologista, oncologista e membro da ANM, explica o que os médicos já sabem sobre a doença e o que ainda segue sem resposta. Acompanhe também os motivos que levam um paciente com tipo sanguíneo A ter mais risco de desenvolver um quadro grave de Covid-19.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Daniel Tabak - parte 1 - 10-07-20
Entrevista - Fernanda Queiroz - Daniel Tabak - parte 2 - 10-07-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados