Quase 97% dos turistas recomendam o ES como destino

No sábado passado, aqui no CBN Vitória, tivemos como destaque a “Pesquisa de Demanda Turística”, realizada pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur), com o objetivo de conhecer o perfil do turista que vem ao Espírito Santo. Agora, você vai conhecer o resultado do levantamento que foi realizado durante o Réveillon Capixaba. A pesquisa aponta que 96,3% dos entrevistados recomenda o Espírito Santo como destino turístico. Quem detalha o resultado é o secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana. Acompanhe!

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Turistas de cinco países e de 22 estados brasileiros escolheram o Espírito Santo para passar o Réveillon. Este é um dos muitos dados coletados na pesquisa realizada pela empresa Qualitest, contratada pela Secretaria de Turismo (Setur), no Réveillon 2019/2020. A abordagem ocorreu no dia 31 de dezembro nas praias de Vitória, Vila Velha e Guarapari. Dos 600 entrevistados, 96,3% recomendam o destino para outras pessoas.

Os resultados mostram que os turistas no período foram em sua maioria homens (53,5%) na faixa etária de 16 a 30 anos, acompanhados de familiares e amigos. A principal motivação da viagem foi lazer e visita a amigos.

A maioria ficou hospedada em casa de amigos (53,1%), 18,4% em casas alugadas e 17,0% em hotéis. O gasto médio foi de R$ 117,81/dia e o meio de transporte utilizado para chegar ao estado foi carro próprio (59,1%), ônibus (24,2%) e avião (21,2%).