Quase 500 capixabas registram doação de órgãos online; entenda!

[Edicase]A doação de órgãos é um ato de solidariedade e pode transformar vidas (Imagem: Chizhevskaya Ekaterina | Shutterstock) Crédito: Imagem: Chizhevskaya Ekaterina | Shutterstock

Quase 500 moradores do Espírito Santo já registraram oficialmente, pela internet, o desejo de doar órgãos. O Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES) aponta que criada há dois anos pelos Cartórios de Notas e regulamentada nacionalmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (AEDO) vem ampliando o acesso da população à autorização oficial e fortalecendo a cultura da doação.

Aponta o Sinoreg que, "desde seu lançamento, a plataforma já contabiliza 493 manifestações formais de intenção de doação de órgãos realizadas de forma totalmente eletrônica no estado. O crescimento das solicitações demonstra a consolidação da ferramenta como um importante instrumento de apoio ao sistema nacional de transplantes e de conscientização sobre a importância da doação de órgãos".

Dados do Ministério da Saúde apontam que mais de mil pessoas aguardam atualmente por um transplante de órgão no Estado. Apenas em 2026, mais de 3 mil transplantes já foram realizados no país, dando sequência ao crescimento observado nos últimos anos. Entre os mais frequentes estão os de rim e fígado, que seguem concentrando a maior demanda, tanto estadual quanto nacional.

“A Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos trouxe mais praticidade e segurança para que o cidadão possa registrar oficialmente sua vontade de ser doador, de forma totalmente digital”, explica a diretora de Tabelionato de Notas do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES), Carolina Romano.

“Nesses dois anos, a plataforma se consolidou como uma importante ferramenta de cidadania e conscientização, fortalecendo a política de transplantes no país ao permitir que uma decisão que antes ficava restrita ao ambiente familiar também possa ser formalizada oficialmente pela internet”, explica.

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Como funciona a AEDO:

O processo é totalmente digital e realizado por meio da plataforma e-Notariado. O interessado acessa o portal oficial da AEDO, solicita gratuitamente um Certificado Digital Notarizado, realiza uma videoconferência com um tabelião de notas e assina eletronicamente o documento indicando quais órgãos deseja doar.

A autorização passa a integrar automaticamente a Central Nacional de Doadores de Órgãos, podendo ser consultada por profissionais autorizados do Sistema Nacional de Transplantes. O documento pode ser revogado a qualquer momento pelo cidadão.