Quase 1 milhão de pessoas já foram recenseadas no Espírito Santo

IBGE começa teste nacional para o Censo 2022 Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Desde o início da coleta do Censo Demográfico 2022, no dia 1º de agosto até o dia 29 de agosto, 937,7 mil pessoas foram recenseadas no Espírito Santo e 58,3 milhões de pessoas no Brasil. Entre as pessoas recenseadas no Espírito Santo e no Brasil, 52,2% eram mulheres e 47,8% homens. Em entrevista à CBN Vitória, Max Athayde Fraga, chefe da Unidade Estadual do IBGE no Espírito Santo, fala sobre o assunto!

Até 29 de agosto, 3.536 indígenas (0,38% da população recenseada no Estado) e 1.546 quilombolas (0,16%) foram contados pelo Censo. Do total de 345.902 domicílios recenseados no Estado, 87,42% responderam o questionário básico e 12,58% responderam o questionário da amostra, mais detalhado. A modalidade presencial é a mais utilizada nas entrevistas; apenas 0,16% dos domicílios optaram em responder pela Internet, e 0,24%, pelo telefone. Esses são alguns dados do primeiro balanço da coleta do Censo Demográfico 2022.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Patricia Vallim - Max Athayde Fraga - 30-08-22

Neste mês de agosto foi dado início à coleta domiciliar do Censo Demográfico 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Até o início de novembro, mais de 183 mil recenseadores, devidamente identificados, estarão nas ruas de todos os 5.570 municípios brasileiros. No Espírito Santo, mais de 2 mil recenseadores estão em visitas a aproximadamente 1,4 milhão de domicílios. O Censo brasileiro é uma das maiores operações censitárias do mundo.

SOBRE O CENSO:

São aplicados dois tipos de questionário: o básico, com 26 quesitos, leva em torno de 5 minutos para ser respondido. Já o questionário ampliado, com 77 perguntas e respondido por cerca de 11% dos domicílios, leva cerca de 16 minutos.

Questionário pode ser respondido presencialmente, por telefone e pela internet. Agentes da Central de Atendimento ao Censo (0800 721 8181) responderão dúvidas, prestarão auxílio conceitual e operacional no preenchimento do questionário via internet e, mediante autorização, poderão preencher o questionário em entrevista.

Recenseadores estarão sempre uniformizados, com o colete do IBGE, boné do Censo, crachá de identificação e o Dispositivo Móvel de Coleta (DMC). É possível confirmar a identidade do agente do IBGE no site Respondendo ao IBGE (respondendo.ibge.gov.br) ou pelo telefone 0800 721 8181.