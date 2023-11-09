Quarta ponte: presidente do Sinduscon debate importância de retomada do projeto

Há mais de 10 anos, o governo do Espírito Santo apresentava à população o projeto para a construção da Quarta Ponte e anunciava que a obra estaria pronta em 2018. A ideia era ligar Vitória e Cariacica através de um grande eixo viário que começaria na BR-101, no Contorno de Cariacica, e se estenderia até a região de Santo Antônio, em Vitória, desembocando na Rodovia Serafim Derenzi, em uma construção de cerca de 300 metros de extensão.