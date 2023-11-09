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Ligação entre Vitória e Cariacica

Quarta ponte: presidente do Sinduscon debate importância de retomada do projeto

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Douglas Vaz, fala sobre a conclusão da obra que não passou do projeto executivo

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 17:53

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

09 nov 2023 às 17:53
Arquitetos
Arquitetos Crédito: Pexels
Há mais de 10 anos, o governo do Espírito Santo apresentava à população o projeto para a construção da Quarta Ponte e anunciava que a obra estaria pronta em 2018. A ideia era ligar Vitória e Cariacica através de um grande eixo viário que começaria na BR-101, no Contorno de Cariacica, e se estenderia até a região de Santo Antônio, em Vitória, desembocando na Rodovia Serafim Derenzi, em uma construção de cerca de 300 metros de extensão.
A ponte viria para desafogar o intenso trânsito na região da Grande Vitória, mas a obra de mobilidade urbana está com um atraso de cinco anos. O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Douglas Vaz, traz mais informações sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Mário Bonella - Douglas Vaz - 09-11-23

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