Quarta ponte: presidente do Sinduscon debate importância de retomada do projeto

Há mais de 10 anos, o governo do Espírito Santo apresentava à população o projeto para a construção da Quarta Ponte e anunciava que a obra estaria pronta em 2018. A ideia era ligar Vitória e Cariacica através de um grande eixo viário que começaria na BR-101, no Contorno de Cariacica, e se estenderia até a região de Santo Antônio, em Vitória, desembocando na Rodovia Serafim Derenzi, em uma construção de cerca de 300 metros de extensão.
A ponte viria para desafogar o intenso trânsito na região da Grande Vitória, mas a obra de mobilidade urbana está com um atraso de cinco anos. O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Douglas Vaz, traz mais informações sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Mário Bonella - Douglas Vaz - 09-11-23