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Covid-19

Quarta dose deverá ser necessária para enfrentar a pandemia em 2022

Ouça esta e outras análises sobre a pandemia da Covid-19 em uma entrevista com o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 11:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 dez 2021 às 11:37
Sars-Cov-2, coronavírus, Covid-19
Coronavírus Crédito: Freepik
A pandemia de Covid-19 ainda é uma realidade. Cidades pelo país já anunciaram que não vão realizar festas públicas de Réveillon, mas deixaram aberta a possibilidade de eventos privados serem promovidos. Mas, se as grandes festas públicas em locais abertos não vão ocorrer, há sentido em manter as particulares? Quais os riscos envolvidos? E o que esperar para o ano de 2022? Em entrevista à CBN Vitória, o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto fala sobre o assunto. Outro destaque é o avanço nos casos de gripe no Espírito Santo. Ouça as explicações completas!
Entrevista Fernanda Queiroz - Lauro Ferreira Pinto -20-12-21.mp3

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