Quarta dose deverá ser necessária para enfrentar a pandemia em 2022

A pandemia de Covid-19 ainda é uma realidade. Cidades pelo país já anunciaram que não vão realizar festas públicas de Réveillon, mas deixaram aberta a possibilidade de eventos privados serem promovidos. Mas, se as grandes festas públicas em locais abertos não vão ocorrer, há sentido em manter as particulares? Quais os riscos envolvidos? E o que esperar para o ano de 2022? Em entrevista à CBN Vitória, o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto fala sobre o assunto. Outro destaque é o avanço nos casos de gripe no Espírito Santo. Ouça as explicações completas!