Quarentena: Serra e Cariacica prometem conter aglomerações

Com o início do período da quarentena, nos próximos 14 dias, as prefeituras da Grande Vitória vão adotar medidas visando aumentar ao isolamento social e o impedimento de aglomerações. Na Serra, segundo informou o prefeito Sérgio Vidigal, em entrevista nesta quinta-feira (18) à CBN Vitória, a prefeitura montou uma central de comando na sala de videomonitoramento e mantém fiscais nas ruas. A cidade também instalou barreira sanitária. No final de semana o trabalho será de orientação da população nas praias da cidade.