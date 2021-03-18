Quarentena: Serra e Cariacica prometem conter aglomerações

Com o início do período da quarentena, nos próximos 14 dias, as prefeituras da Grande Vitória vão adotar medidas visando aumentar ao isolamento social e o impedimento de aglomerações. Na Serra, segundo informou o prefeito Sérgio Vidigal, em entrevista nesta quinta-feira (18) à CBN Vitória, a prefeitura montou uma central de comando na sala de videomonitoramento e mantém fiscais nas ruas. A cidade também instalou barreira sanitária. No final de semana o trabalho será de orientação da população nas praias da cidade.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sergio Vidigal - 18-03-21
Em Cariacica, segundo Messias Donato, secretário municipal de Governo de Cariacica, a ação de fiscalização no município é para orientar os comerciantes e prestadores de serviços não essenciais da necessidade de manter o atendimento ao público presencial suspenso. A fiscalização visa também coibir festas clandestinas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Messias Donato - 18-03-21