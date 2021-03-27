Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Quarentena: fiscalização nas praias com quadriciclos e embarcações
COVID-19

Quarentena: fiscalização nas praias com quadriciclos e embarcações

O comandante do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Sharlyston Paiva explica a fiscalização

Publicado em 27 de Março de 2021 às 11:28

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 mar 2021 às 11:28
Para fiscalizar o cumprimento das medidas mais rígidas da quarentena na Grande Vitória, bombeiros estão utilizando quadriciclos nas areias das praias, embarcações no mar, além de equipes no calçadão para abordar quem está descumprindo a proibição de aglomeração, prática de atividade física coletiva, assim como a instalação de cadeiras e guarda-sol. Em entrevista neste sábado (27) ao programa CBN Vitória, o comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Sharlyston Paiva, reforça a necessidade de adesão da população às regras da quarentena para ajudar na redução da circulação do vírus da Covid-19.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tenente Coronel Sharlyston Paiva - 27-03-21

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP
ITA.living, Javé Construtora
Novo condomínio da Javé em Vila Velha foca em studios e aluguel de curta duração
Recife ataque tubarão
Menino mordido por tubarão em PE amputa perna e está em estado grave

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados