Quarentena: fiscalização nas praias com quadriciclos e embarcações

Para fiscalizar o cumprimento das medidas mais rígidas da quarentena na Grande Vitória, bombeiros estão utilizando quadriciclos nas areias das praias, embarcações no mar, além de equipes no calçadão para abordar quem está descumprindo a proibição de aglomeração, prática de atividade física coletiva, assim como a instalação de cadeiras e guarda-sol. Em entrevista neste sábado (27) ao programa CBN Vitória, o comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Sharlyston Paiva, reforça a necessidade de adesão da população às regras da quarentena para ajudar na redução da circulação do vírus da Covid-19.