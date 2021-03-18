Quarentena em Vila Velha: força-tarefa no comércio e foco no decreto

A manhã desta quinta-feira (18), primeiro dia da quarentena decretada pelo governo estadual, foi de protesto por parte dos comerciantes do comerciantes do Polo de Moda da Glória, em Vila Velha. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Geovanio Ribeiro, explicou que uma força-tarefa atua no local para fiscalizar e orientar os lojistas, com foco no decreto de quarentena. "A força-tarefa com Polícia Militar, Bombeiros e fiscais passa pela Glória para orientar as pessoas. Os ânimos ficam muito exaltados e temos que lidar com os conflitos". Ouça: