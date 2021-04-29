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DADOS CONSOLIDADOS

Quarentena e risco extremo evitaram 875 mortes por Covid no ES

O entrevistado é o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 16:52

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

29 abr 2021 às 16:52
Coronavírus Crédito: CDC/Pexels
As três semanas que compreenderam o período de risco extremo no Espírito Santo, com maiores restrições para barrar a transmissão do novo coronavírus, evitaram 41.646 novos casos da Covid-19. É o que aponta o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, em entrevista ao CBN Cotidiano, com base em um novo estudo do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE).
Entrevista - Fabio Botacin - Pablo Lira - 29-04-21.mp3
"Nas semanas três semanas, constatamos também que nesse período 875 óbitos que tenderiam a ocorrer nas semanas seguintes também foram evitados", apontou ao avaliar que foram aplicados índices até conservadores diante do tamanho dos resultados da pandemia em março. Ouça a entrevista completa.

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