Quarentena e lockdown: especialista explica diferenças entre medidas

Em meio ao crescimento dos casos de covid-19, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, decretou, nesta terça-feira (16), quarentena de 14 dias para todos os municípios do estado. As novas medidas restritivas começam a valer a partir desta quinta-feira (18). Segundo o governo, a quarentena tem o objetivo de reduzir as atividades econômicas, sociais, de serviço e comércio não essenciais para que a transmissão do vírus seja controlada.