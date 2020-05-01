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Saúde na pandemia

Quarentena e alimentação: ganho de peso no isolamento é normal?

Saiba como equilibrar a saúde nutricional esse momento de pandemia e isolamento social e evitar complicações e doenças.

Publicado em 01 de Maio de 2020 às 10:37

Publicado em 

01 mai 2020 às 10:37
Os riscos de ganho de peso durante o isolamento social Crédito: Pixabay
A alimentação durante esse período de isolamento social tem sido uma preocupação. Afinal, o sentimento de cansaço, angústia, medo e incertezas frente à pandemia do novo coronavírus e seus desdobramentos atingem a saúde mental de quem está isolado. Por outro lado, há também aqueles que acabam descontando isso na alimentação. Como equilibrar a saúde nutricional esse momento e evitar complicações e doenças? É sobre isso que a gente a médica endocrinologista Flávia Tessarolo, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Regional Espírito Santo falou no CBN Vitória desta sexta-feira (01). Confira as explicações!
Entrevista - Gabriela Martins - Flavia Tessarolo - 01-05-20

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