Quarentena e alimentação: ganho de peso no isolamento é normal?

A alimentação durante esse período de isolamento social tem sido uma preocupação. Afinal, o sentimento de cansaço, angústia, medo e incertezas frente à pandemia do novo coronavírus e seus desdobramentos atingem a saúde mental de quem está isolado. Por outro lado, há também aqueles que acabam descontando isso na alimentação. Como equilibrar a saúde nutricional esse momento e evitar complicações e doenças? É sobre isso que a gente a médica endocrinologista Flávia Tessarolo, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Regional Espírito Santo falou no CBN Vitória desta sexta-feira (01). Confira as explicações!