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COVID-19

Quarentena de 14 dias começa a valer no Espírito Santo

O sucesso desse período depende tanto de ações governamentais tanto da colaboração da população, destacou Gilson Daniel, secretário de Governo

Publicado em 18 de Março de 2021 às 10:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 mar 2021 às 10:14
Desde a zero hora desta quinta-feira (18), todo o Espírito Santo iniciou uma quarentena decretada pelo Governo do Estado para conter o avanço da pandemia da covid-19. As restrições vão desde o fechamento de setores do comércio, classificados como não essenciais, assim como a suspensão de atividades sociais e de aulas presenciais. Inicialmente as medidas restritivas devem durar 14 dias, como explica em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Governo, Gilson Daniel. O objetivo é reduzir a pressão no sistema de saúde. O sucesso desse período depende tanto de ações governamentais tanto da colaboração da população, destacou Gilson Daniel. E uma prorrogação da quarentena, caso a ocupação de leitos não diminuir, não está descartada.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Gilson Daniel - 18-03-21.mp3

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