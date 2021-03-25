Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Quarentena: 160 mil viagens diárias suspensas com Transcol paralisado
ÔNIBUS sem CIRCULAR

Quarentena: 160 mil viagens diárias suspensas com Transcol paralisado

O entrevistado é o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno

Publicado em 25 de Março de 2021 às 14:56

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

25 mar 2021 às 14:56
Governo estadual anunciou suspensão da circulação do Transcol até o Domingo de Páscoa (04) Crédito: Carlos Alberto Silva
O governador Renato Casagrande anunciou, nesta quinta-feira (25), a suspensão da circulação do Transcol entre 28 de março e 4 de abril. A decisão é uma tentativa de mitigar o avanço da Covid-19 no Espírito Santo. Estão suspensos também o transporte rodoviário intermunicipal e interestadual, além do ferroviário. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que a medida "vai ser fundamental para o combate ao vírus", isso porque o transporte público é um espaço que cria ambiente de interação propício para a propagação do coronavírus. Cerca de 160 mil pessoas serão afetadas. Na última terça-feira (23), Damasceno já tinha adiantado à CBN Vitória que a adesão da quarentena pelos usuários do Transcol foi pequena - houve redução de apenas 20% das pessoas transportadas. Ouça:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vias da Serra serão interditadas para confecção de tapetes de Corpus Christi
Granizo permanece intacto mesmo dois dias após tempestade em Muniz Freire
Granizo permanece intacto mesmo dois dias após tempestade em Muniz Freire
Capixabas Karatê
Capixabas se sagram vice-campeãs pan-americanas de karatê e garantem vaga no Mundial da China

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados