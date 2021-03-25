Quarentena: 160 mil viagens diárias suspensas com Transcol paralisado

O governador Renato Casagrande anunciou, nesta quinta-feira (25), a suspensão da circulação do Transcol entre 28 de março e 4 de abril. A decisão é uma tentativa de mitigar o avanço da Covid-19 no Espírito Santo. Estão suspensos também o transporte rodoviário intermunicipal e interestadual, além do ferroviário. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que a medida "vai ser fundamental para o combate ao vírus", isso porque o transporte público é um espaço que cria ambiente de interação propício para a propagação do coronavírus. Cerca de 160 mil pessoas serão afetadas. Na última terça-feira (23), Damasceno já tinha adiantado à CBN Vitória que a adesão da quarentena pelos usuários do Transcol foi pequena - houve redução de apenas 20% das pessoas transportadas. Ouça: