Quarenta minutos de banho por dia custam R$ 100 ao mês; confira dicas de economia de energia

O custo do uso do chuveiro elétrico em uma casa de quatro pessoas no Espírito Santo é de R$ 100,02 na tarifa vigente. O cálculo, feito com exclusividade para a CBN Vitória, considera quatro banhos de 10 minutos por dia em um chuveiro de 5.500 watts, com base nas tarifas da EDP e na bandeira vermelha patamar 2 - a atual. Em entrevista, a professora Carla César Martins Cunha, do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), explicou o gasto e deu dicas para economizar energia na hora do banho. Ouça: