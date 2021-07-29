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Chuveiro elétrico: vilão da conta!

Quarenta minutos de banho por dia custam R$ 100 ao mês; confira dicas de economia de energia

As explicações são da professora de Engenharia Elétrica da Ufes, Carla César Martins Cunha

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 12:27

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

29 jul 2021 às 12:27
Chuveiro elétrico: o vilão da conta de energia
Chuveiro elétrico: o vilão da conta de energia Crédito: Pixabay
O custo do uso do chuveiro elétrico em uma casa de quatro pessoas no Espírito Santo é de R$ 100,02 na tarifa vigente. O cálculo, feito com exclusividade para a CBN Vitória, considera quatro banhos de 10 minutos por dia em um chuveiro de 5.500 watts, com base nas tarifas da EDP e na bandeira vermelha patamar 2 - a atual. Em entrevista, a professora Carla César Martins Cunha, do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), explicou o gasto e deu dicas para economizar energia na hora do banho. Ouça:
Patricia Vallim entrevista Carla Cunha - 29/07/2021

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