Quantos quilos é possível perder em pouco tempo e de forma saudável?

Nesta semana, uma influenciadora digital causou polêmica ao dizer ter praticado jejum de sete dias com o objetivo de emagrecer. Mas para emagrecer em uma semana, realmente é necessário fazer jejum? Ou existem outros processos que auxiliam no emagrecimento? Quem nos ajuda a responder essas e outras perguntas é a nutricionista especialista em Emagrecimento, Mariana de Souza Vieira. Ela ainda dá dicas de como saber se a quantidade de quilos que você pretende eliminar por semana é um número possível e saudável de se alcançar. Acompanhe!