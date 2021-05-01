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EMAGRECIMENTO

Quantos quilos é possível perder em pouco tempo e de forma saudável?

Ouça entrevista com a nutricionista especialista em Emagrecimento, Mariana de Souza Vieira

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 09:31

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 mai 2021 às 09:31
Nesta semana, uma influenciadora digital causou polêmica ao dizer ter praticado jejum de sete dias com o objetivo de emagrecer. Mas para emagrecer em uma semana, realmente é necessário fazer jejum? Ou existem outros processos que auxiliam no emagrecimento? Quem nos ajuda a responder essas e outras perguntas é a nutricionista especialista em Emagrecimento, Mariana de Souza Vieira. Ela ainda dá dicas de como saber se a quantidade de quilos que você pretende eliminar por semana é um número possível e saudável de se alcançar. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Mariana de Souza - 01-05-21.mp3

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