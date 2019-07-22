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Quanto custa montar um sistema próprio de energia em casa?

O economista Vitor Romero afirma que o sistema fotovoltaico é o caminho mais natural para o futuro, e simulou, com base no consumo de uma família, quanto, em média, custaria implantar o sistema

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 12:36

Publicado em 

22 jul 2019 às 12:36
A conta de energia elétrica tem se tornado um verdadeiro peso no bolso da população, e diversos estudiosos têm buscado alternativas energéticas, e uma delas é a energia solar fotovoltaica. Uma das soluções, que já estão disponíveis, é investir em um sistema de geração solar na própria casa, que além de gerar energia, gera economia e é mais sustentável.
Para explicar quanto custa montar um sistema próprio de energia em casa, vamos conversar com o economista Vitor Romero, que atua há mais de 10 anos no setor elétrico. Ele afirma que o sistema fotovoltaico é o caminho mais natural para o futuro, e simulou, com base no consumo de uma família, quanto, em média, custaria implantar o sistema. Acompanhe!
Entrevista - John Gomes - Vitor Romero - 22-07-19

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