A conta de energia elétrica tem se tornado um verdadeiro peso no bolso da população, e diversos estudiosos têm buscado alternativas energéticas, e uma delas é a energia solar fotovoltaica. Uma das soluções, que já estão disponíveis, é investir em um sistema de geração solar na própria casa, que além de gerar energia, gera economia e é mais sustentável.

Para explicar quanto custa montar um sistema próprio de energia em casa, vamos conversar com o economista Vitor Romero, que atua há mais de 10 anos no setor elétrico. Ele afirma que o sistema fotovoltaico é o caminho mais natural para o futuro, e simulou, com base no consumo de uma família, quanto, em média, custaria implantar o sistema. Acompanhe!