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Quantidade de menores infratores de delitos graves é alta, aponta Ipea

Estudo identificou que não é baixa, no Brasil, a proporção de adolescentes infratores que respondem por delitos mais graves

Publicado em 19 de Junho de 2015 às 22:45

Publicado em 

19 jun 2015 às 22:45
Um levantamento divulgado esta semana pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e que traça o perfil do jovem que cumpre medidas socioeducativas no país, revela que o Espírito Santo é o terceiro estado brasileiros com maior número de adolescentes privados de liberdade. Em proporção, o Espírito Santo perde apenas para São Paulo e Acre. Em entrevista ao CBN Vitória desta sexta-feira (19), a pesquisadora Enid Rocha, explica que diante do debate sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, o estudo identificou que não é baixa, no Brasil, a proporção de adolescentes infratores que respondem por delitos mais graves.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Enid Rocha - 19-06-15

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