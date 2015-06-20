Quantidade de menores infratores de delitos graves é alta, aponta Ipea

Um levantamento divulgado esta semana pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e que traça o perfil do jovem que cumpre medidas socioeducativas no país, revela que o Espírito Santo é o terceiro estado brasileiros com maior número de adolescentes privados de liberdade. Em proporção, o Espírito Santo perde apenas para São Paulo e Acre. Em entrevista ao CBN Vitória desta sexta-feira (19), a pesquisadora Enid Rocha, explica que diante do debate sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, o estudo identificou que não é baixa, no Brasil, a proporção de adolescentes infratores que respondem por delitos mais graves.