Quando um hotel se torna um resort? Saiba os critérios

Nesta semana, o China Park foi oficialmente reconhecido como o primeiro resort do Espírito Santo. Para assinar a adesão à Associação Resorts Brasil, o gestor do espaço precisou atualizar projetos, adotar práticas sustentáveis, investir no complexo de lazer e adequar um conjunto de normas, além de apresentar documentos específicos e passar por auditorias técnicas. Tudo com o objetivo de tornar a acomodação um local com experiências completas: são mais de um milhão de metros quadrados que reúnem hospedagem, opções diversas de alimentação, contato com a natureza, oportunidades de aventura e espaços de bem-estar. Mas, afinal, o que torna um hotel um resort? Em entrevista à CBN Vitória, a gestora estadual do Polo Sebrae de Turismo de Experiência, Renata Vescovi, detalha os critérios. Ouça a conversa completa!