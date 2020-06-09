Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

COVID-19

Quando teremos uma vacina para combater o novo coronavírus?

Ouça entrevista com o médico Jorge Kalil, professor titular da Faculdade de Medicina da USP, diretor do Laboratório de Imunologia do Incor e coordenador do projeto de desenvolvimento da vacina contra a Covid-19

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 11:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 jun 2020 às 11:08
Em meio ao avanço do novo coronavírus, médicos e cientistas de todo o mundo se voltam em busca de uma vacina que possa ser eficaz no combate à doença. Aqui no Brasil, pesquisadores do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração (Incor), da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP), também estão à frente do desenvolvimento de uma vacina que seja eficaz contra o vírus. Em entrevista nesta terça-feira (09) à rádio CBN Vitória, o médico Jorge Kalil, professor titular da Faculdade de Medicina da USP, diretor do Laboratório de Imunologia do Incor e coordenador do projeto de desenvolvimento da vacina contra a Covid-19, fala sobre os estudos de uma das vacinas em estudo aqui no Brasil.
De acordo com o médico, os cientistas brasileiros esperam acelerar o desenvolvimento e conseguir chegar, nos próximos meses, a uma candidata a vacina contra o novo coronavírus que possa ser testada em animais por meio de uma estratégia diferente das adotadas por indústrias farmacêuticas e grupos de pesquisa em diversos países. Os cientistas irão sintetizar em laboratório uma parte de uma proteína do coronavírus, importante para penetração na célula. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jorge Kalil - 09-06-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados