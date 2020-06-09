Quando teremos uma vacina para combater o novo coronavírus?

Em meio ao avanço do novo coronavírus, médicos e cientistas de todo o mundo se voltam em busca de uma vacina que possa ser eficaz no combate à doença. Aqui no Brasil, pesquisadores do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração (Incor), da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP), também estão à frente do desenvolvimento de uma vacina que seja eficaz contra o vírus. Em entrevista nesta terça-feira (09) à rádio CBN Vitória, o médico Jorge Kalil, professor titular da Faculdade de Medicina da USP, diretor do Laboratório de Imunologia do Incor e coordenador do projeto de desenvolvimento da vacina contra a Covid-19, fala sobre os estudos de uma das vacinas em estudo aqui no Brasil.