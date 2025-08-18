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Saúde

Quando se preocupar com a febre em crianças? Pediatras alertam que não existe "número mágico"!

Ouça as explicações do médico pediatra Tadeu Fernando Fernandes

Publicado em 18 de Agosto de 2025 às 11:12

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 ago 2025 às 11:12
A febre é um dos primeiros sintomas da coqueluche (Imagem: Anna Tryhub | Shutterstock)
[Edicase] febre  (Imagem: Anna Tryhub | Shutterstock) Crédito: Imagem: Anna Tryhub | Shutterstock
Um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), de maio deste ano, trouxe novas recomendações e orientações sobre a ocorrência de febre em crianças. No Brasil, a Sociedade considerava até recentemente que febre era quando o termômetro ultrapassava 37,8°C. Contudo, no documento "Abordagem da Febre Aguda em Pediatria e Reflexões sobre a febre nas arboviroses", a entidade passou a reconhecer essa marca como 37,5°C quando medida pela axila. Mas vai o alerta dos pediatras: o valor da temperatura não determina, por si só, a gravidade da doença.
“É uma referência para definir febre em estudos clínicos, não para receitar medicamentos”, explica o pediatra Tadeu Fernando Fernandes, presidente do Departamento de Pediatria Ambulatorial da SBP e um dos autores do documento. Ele orienta. febre não é doença, é uma reação de defesa do nosso organismo, é um alarme ou um sinal que estamos sofrendo uma “agressão”!  Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista - Tadeu Fernando Fernandes - 18-08-25.mp3

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