Quando se preocupar com a febre em crianças? Pediatras alertam que não existe "número mágico"!

Um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), de maio deste ano, trouxe novas recomendações e orientações sobre a ocorrência de febre em crianças. No Brasil, a Sociedade considerava até recentemente que febre era quando o termômetro ultrapassava 37,8°C. Contudo, no documento "Abordagem da Febre Aguda em Pediatria e Reflexões sobre a febre nas arboviroses", a entidade passou a reconhecer essa marca como 37,5°C quando medida pela axila. Mas vai o alerta dos pediatras: o valor da temperatura não determina, por si só, a gravidade da doença.