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Pandemia

Quando é indicado usar máscara mesmo não sendo obrigatório?

Ouça entrevista com o médico pneumologista Valdério Dettoni, professor do curso de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 11:31

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 abr 2022 às 11:31
Eficácia das máscaras brasileiras varia entre 98% e 15%, segundo estudo da USP
Crédito: Pexels
O governo do Espírito Santo anunciou nesta quarta-feira (6) que o uso de máscaras não será mais obrigatório. A medida passou a valer imediatamente, tanto para locais abertos como fechados. A máscara, no entanto, segue obrigatória para profissionais da área de saúde. Especialistas apontam que, do ponto de vista da proteção individual, a máscara ainda tem um papel importante em minimizar os riscos de contrair e disseminar a Covid-19, principalmente em locais pouco ventilados ou naqueles onde não é possível manter o distanciamento social. Em entrevista à CBN Vitória, o médico pneumologista Valdério Dettoni, professor do curso de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), fala sobre o tema. As pessoas não vacinadas ainda são um risco para a pandemia, alerta Dettoni. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Valdério Dettoni - 07-04-22.mp3

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