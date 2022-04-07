Quando é indicado usar máscara mesmo não sendo obrigatório?

O governo do Espírito Santo anunciou nesta quarta-feira (6) que o uso de máscaras não será mais obrigatório. A medida passou a valer imediatamente, tanto para locais abertos como fechados. A máscara, no entanto, segue obrigatória para profissionais da área de saúde. Especialistas apontam que, do ponto de vista da proteção individual, a máscara ainda tem um papel importante em minimizar os riscos de contrair e disseminar a Covid-19, principalmente em locais pouco ventilados ou naqueles onde não é possível manter o distanciamento social. Em entrevista à CBN Vitória, o médico pneumologista Valdério Dettoni, professor do curso de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), fala sobre o tema. As pessoas não vacinadas ainda são um risco para a pandemia, alerta Dettoni.