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UM ANO DO 1º CASO

Quando a pandemia deve acabar? Virologista faz previsão

O entrevistado é o virologista José Eduardo Levi, doutor em Microbiologia e professor colaborador da Universidade de São Paulo (USP)

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 16:54

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

25 fev 2021 às 16:54
SarsCov-2 é o vírus que causa a Covid-19 Crédito: Pixabay
Há exatamente um ano, em 25 de fevereiro de 2020, o Brasil registrava a confirmação do primeiro caso de uma pessoa infectada pelo novo coronavírus. Era um homem de 61 anos, de São Paulo, recém-chegado da Itália. De lá pra cá, segundo os números do consórcio de imprensa da tarde desta quinta-feira (25), são 10.326.008 casos da covid-19 em território brasileiro e 250.079 mortes. Mas o que aprendemos nestes 365 dias? Qual é o panorama deste um ano de pandemia? E quando ela deve acabar? Quem responde é o virologista José Eduardo Levi, professor colaborador do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo. Ouça:
Entrevista - Lucas Valadão - José Eduardo Levi - 25-02-21.

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