Quando a pandemia deve acabar? Virologista faz previsão

Há exatamente um ano, em 25 de fevereiro de 2020, o Brasil registrava a confirmação do primeiro caso de uma pessoa infectada pelo novo coronavírus. Era um homem de 61 anos, de São Paulo, recém-chegado da Itália. De lá pra cá, segundo os números do consórcio de imprensa da tarde desta quinta-feira (25), são 10.326.008 casos da covid-19 em território brasileiro e 250.079 mortes. Mas o que aprendemos nestes 365 dias? Qual é o panorama deste um ano de pandemia? E quando ela deve acabar? Quem responde é o virologista José Eduardo Levi, professor colaborador do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo. Ouça: