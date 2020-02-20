Qualidade do ar no ES integra rede mundial de monitoramento

A partir deste ano, os Índices de Qualidade do Ar (IQAr) gerados com base nos dados monitorados nas Estações de Monitoramento da Qualidade do Ar da Região da Grande Vitória (RGV) estão disponíveis na plataforma World Air Quality Index, que reúne informações sobre a qualidade do ar em várias cidades do mundo. A plataforma é um projeto sem fins lucrativos iniciado em 2007 com objetivo de promover a conscientização sobre a poluição do ar com fornecimento de informações em base unificada sobre qualidade do ar. Atualmente, o projeto apresenta informações da qualidade do ar para mais de 100 países, cobrindo mais de 12.000 estações, podendo ser acessado no endereço http://aqicn.org/map/world/. No Brasil, apenas os estados de São Paulo e do Espírito Santo integram a plataforma World Air Quality Index, como explica em entrevista à CBN Vitória, o engenheiro ambiental do Iema, Alex Barcellos Vieira, responsável pela Coordenação de Qualidade do Ar, Áreas Contaminadas e Informações Ambientais. A rede de monitoramento da Grande Vitória, que completa 20 anos, vai passar por uma reestruturação até 2024, segundo Alex Barcellos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alex Barcelos - 20-02-20