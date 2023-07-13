'Qualidade de vida e segurança impressionam', conta capixaba que mora na Irlanda

A história da semana no Capixabas pelo Mundo vem da Irlanda. É de lá quem fala a Doutora em Estudos da Linguagem, Bárbara Bremenkamp Brum, de 31 anos. Moradora de Cariacica, na Grande Vitória, Bárbara sempre sonhou em viver fora, no exterior. Em 2020, ela decidiu ir viver na Europa, ao lado do esposo. "Comecei uma nova vida, do zero", conta. Ela relata que, ao contrário do que se possa imaginar no senso comum, não teve dificuldades em se adaptar à rotina em um novo país: "Os irlandeses são solícitos, amigáveis, e nem o frio me espantou", brinca. "A qualidade de vida, segurança e acesso a bens de consumo são diferenciais por aqui", conta. Do que sente mais saudades, ela é direta: "Da família, claro". Ouça a conversa completa!