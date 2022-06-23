'Qualidade de vida e segurança de ir e vir são diferenciais', diz capixaba no Canadá

Nesta edição do Capixabas pelo mundo, a história é da Gabriela dos Santos Araújo. Ela tem 28 anos, nasceu em Vitória, e se mudou para o Canadá em busca de qualidade de vida e oportunidades de trabalho. Ouça:
Capixabas pelo mundo - 23/06/2022
Publicado em 23 de Junho de 2022 às 17:20
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