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Capixabas pelo mundo

'Qualidade de vida e segurança de ir e vir são diferenciais', diz capixaba no Canadá

A história é da Gabriela dos Santos Araújo, natural de Vitória

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 17:20

Publicado em 

23 jun 2022 às 17:20
Canadá
Canadá Crédito: Pexels
Nesta edição do Capixabas pelo mundo, a história é da Gabriela dos Santos Araújo. Ela tem 28 anos, nasceu em Vitória, e se mudou para o Canadá em busca de qualidade de vida e oportunidades de trabalho.  Ouça:
Capixabas pelo mundo - 23/06/2022

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