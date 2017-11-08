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Qualidade da água na bacia do rio Doce piora em dois anos

A análise é da Fundação SOS Mata Atlântica, que fez uma expedição entre os dias 11 e 20 de outubro deste ano

Publicado em 08 de Novembro de 2017 às 18:39

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

08 nov 2017 às 18:39
A qualidade da água de rios que compõem a bacia do rio Doce piorou dois anos após a maior tragédia ambiental do país, ocorrida com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em novembro de 2015. Isso segundo a expedição realizada pela fundação SOS Mata Atlântica, entre os dias 11 e 20 de outubro deste ano. A organização revela que a qualidade da água se encontra ruim ou péssima em 88,9% dos 18 pontos de coleta analisados e que apenas dois deles apresentam qualidade regular (11,1%). Malu Ribeiro, especialista em Água da Fundação SOS Mata Atlântica responsável pela expedição, é quem detalha os dados. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Malu SOS - 08-11-17.mp3

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