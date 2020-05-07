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Qual paciente deve ser priorizado em caso de colapso em UTIs?

Ouça entrevista com a médica intensivista Lara Kretzer, que atua como coordenadora da força-tarefa montada pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, Associação Brasileira de Medicina de Emergência, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e Academia Nacional de Cuidados Paliativos

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 11:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 mai 2020 às 11:14
Em meio à crise do coronavírus e o cenário de colapso que já existe em hospitais pelo país, associações médicas lançaram o "Protocolo de alocação de recursos em esgotamento durante a pandemia por Covid-19", com uma tabela de critérios que devem ser observados na tomada de decisão no tratamento dos pacientes. Chances, sobrevida e capacidade: como se escolhem pacientes na fila de UTI? Em entrevista nesta quinta-feira (07) à rádio CBN Vitória, a médica intensivista Lara Kretzer, que atua como coordenadora da força-tarefa montada pela AMIB (Associação de Medicina Intensiva Brasileira), ABRAMEDE (Associação Brasileira de Medicina de Emergência, SBGG (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia) e ANCP (Academia Nacional de Cuidados Paliativos), explica como funciona.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lara Kretze - 07-05-20

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