Qual paciente deve ser priorizado em caso de colapso em UTIs?

Em meio à crise do coronavírus e o cenário de colapso que já existe em hospitais pelo país, associações médicas lançaram o "Protocolo de alocação de recursos em esgotamento durante a pandemia por Covid-19", com uma tabela de critérios que devem ser observados na tomada de decisão no tratamento dos pacientes. Chances, sobrevida e capacidade: como se escolhem pacientes na fila de UTI? Em entrevista nesta quinta-feira (07) à rádio CBN Vitória, a médica intensivista Lara Kretzer, que atua como coordenadora da força-tarefa montada pela AMIB (Associação de Medicina Intensiva Brasileira), ABRAMEDE (Associação Brasileira de Medicina de Emergência, SBGG (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia) e ANCP (Academia Nacional de Cuidados Paliativos), explica como funciona.