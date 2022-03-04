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Qual o risco do conflito entre Rússia e Ucrânia se tornar uma guerra nuclear?

Quem explica é Daniel Carvalho, professor de Relações Internacionais da UVV e analista de risco político

Publicado em 04 de Março de 2022 às 12:21

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 mar 2022 às 12:21
Edifício destruído após um ataque com foguete na cidade de Kiev, na Ucrânia
Edifício destruído após um ataque com foguete na cidade de Kiev, na Ucrânia Crédito: EMILIO MORENATTI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Há mais de uma semana, a Rússia iniciou uma série de ataques pelos mais variados meios em território Ucraniano. Diversos bombardeios já foram registrados nesses dias de confronto. Mas, o que muito se fala, pelo poderio da Rússia quando se trata de armas nucleares, é de uma possível Guerra Nuclear. Quais consequências para a Ucrânia e para o resto do mundo caso ocorra? Em entrevista à CBN Vitória, Daniel Carvalho, professor de Relações Internacionais da UVV e analista de risco político, fala sobre o assunto!
O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse na última quarta-feira (2) que, caso aconteça uma terceira guerra mundial, armas nucleares seriam usadas e seriam destrutivas, de acordo com a agência de notícias RIA. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Daniel Carvalho - 04-03-22.mp3

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