Qual o risco do conflito entre Rússia e Ucrânia se tornar uma guerra nuclear?

Há mais de uma semana, a Rússia iniciou uma série de ataques pelos mais variados meios em território Ucraniano. Diversos bombardeios já foram registrados nesses dias de confronto. Mas, o que muito se fala, pelo poderio da Rússia quando se trata de armas nucleares, é de uma possível Guerra Nuclear. Quais consequências para a Ucrânia e para o resto do mundo caso ocorra? Em entrevista à CBN Vitória, Daniel Carvalho, professor de Relações Internacionais da UVV e analista de risco político, fala sobre o assunto!