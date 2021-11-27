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Fim de Ano

Qual é o dia certo para montar a Árvore de Natal e como decorá-la

Quem explica é padre Daniel Calil, coordenador do Instituto Pastoral para a Catequese da Arquidiocese de Vitória

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 10:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 nov 2021 às 10:43
Árvore de Natal
Árvore de Natal Crédito: Pexels
Neste próximo domingo, 28 de dezembro, é o dia de montar a decoração de Natal. Mas por que existe uma data específica para isso? Qual é a relação da árvore e do papai noel com o Cristianismo e como deve ser a montagem? Em entrevista à CBN Vitória, o padre Daniel Calil, coordenador do Instituto Pastoral para a Catequese (Ipac) da Arquidiocese de Vitória, traz os detalhes. Acompanhe!
Desde o início de novembro muitas ruas e casas já se encontram totalmente decoradas com o tema natalino, porém segundo a tradição Cristã existe uma data certa para que este movimento se inicie: o primeiro dia do Advento, que neste ano será em 28 de novembro.
Segundo o padre, não é preciso ter pressa para montar a árvore de Natal e enfeitar a casa, pois o diferencial dos cristãos católicos é viver o Advento a cada dia se preparando verdadeiramente para a chegada do Salvador, na noite do dia 24 de dezembro. Inclusive, a orientação é decorar aos poucos começando no primeiro dia do Advento e conforme vai se aproximando o dia do Natal, decorando cada vez mais a casa “até chegar a grande noite em que Cristo, o Senhor, nasce no meio de nós”.
E fique atento, pois para desmontar a Árvore de Natal e guardar toda a preparação Natalina também tem uma data certa recomendada: dia 06 de janeiro, Solenidade da Epifania do Senhor aos Reis Magos. Nesta data a Igreja Católica comemora a manifestação de Deus no meio de nós, pela vinda do seu próprio filho Jesus Cristo que chega neste mundo mostrando um novo caminho, a verdade e a vida.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Padre Daniel Calil - 27-11-21.mp3

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