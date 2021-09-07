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Saiba como montar o seu

Qual é a primeira coisa que o empregador lê ao receber um currículo?

A vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Espírito Santo (ABRH-ES), Neidy Christo, traz orientações sobre como montar o seu currículo

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 11:33

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

07 set 2021 às 11:33
Currículo, emprego
Currículo, emprego Crédito: Pixabay
Está em busca de um emprego e não sabe o que fazer para garantir que o seu currículo se destaque da avaliação do recrutador de uma empresa e não se perca em meio a tantos outros? Em entrevista à CBN Vitória, a vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Espírito Santo (ABRH-ES), Neidy Christo, fala sobre como montar um currículo de destaque. "Pra ter um currículo que chame a atenção de um recrutador a gente não precisa que ele seja igual - ou esteja num modelo que a gente diga que seja único. A gente precisa, sim, de algumas informações que não podem faltar, mas a gente também pode usar um 'pouquinho' da nossa criatividade pra chamar a atenção do recrutador nesse papel ou nessa plataforma, que a gente vai preencher nossos dados", explica. Ouça as explicações completas! 
Clique aqui e saiba quais palavras-chave podem te ajudar na construção de um bom currículo!
Entrevista - Patricia Vallim - Neidy Christo - 24.08s - 07-09-21.mp3

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