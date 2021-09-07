Qual é a primeira coisa que o empregador lê ao receber um currículo?

Está em busca de um emprego e não sabe o que fazer para garantir que o seu currículo se destaque da avaliação do recrutador de uma empresa e não se perca em meio a tantos outros? Em entrevista à CBN Vitória, a vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Espírito Santo (ABRH-ES), Neidy Christo, fala sobre como montar um currículo de destaque. "Pra ter um currículo que chame a atenção de um recrutador a gente não precisa que ele seja igual - ou esteja num modelo que a gente diga que seja único. A gente precisa, sim, de algumas informações que não podem faltar, mas a gente também pode usar um 'pouquinho' da nossa criatividade pra chamar a atenção do recrutador nesse papel ou nessa plataforma, que a gente vai preencher nossos dados", explica. Ouça as explicações completas!