Qual a relação entre os ultraprocessados e a saúde? Especialista explica!

Uma revisão de estudos sobre ultraprocessados, publicada na revista científica The BJM, identificou que o consumo deste tipo de alimento está diretamente ligado ao desenvolvimento de mais de 30 doenças. As evidências científicas são de que essas refeições prontas apresentam baixo teor nutricional à saúde e aumentam o risco de morte por doenças cardiovasculares, transtornos mentais e diabetes tipo 2. Em entrevista à CBN Vitória, a endocrinologista Priscila Pessanha explica quais os efeitos do consumo diário de ultraprocessados para o corpo. Ouça a conversa completa!