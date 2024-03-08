Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Qual a relação entre os ultraprocessados e a saúde? Especialista explica!
Saúde

Qual a relação entre os ultraprocessados e a saúde? Especialista explica!

Ouça entrevista com a endocrinologista Priscila Pessanha

Publicado em 08 de Março de 2024 às 10:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 mar 2024 às 10:51
Os riscos que alimentos processados e ultraprocessados fazem à saúde
Os riscos que alimentos processados e ultraprocessados fazem à saúde Crédito: Pixabay
Uma revisão de estudos sobre ultraprocessados, publicada na revista científica The BJM, identificou que o consumo deste tipo de alimento está diretamente ligado ao desenvolvimento de mais de 30 doenças. As evidências científicas são de que essas refeições prontas apresentam baixo teor nutricional à saúde e aumentam o risco de morte por doenças cardiovasculares, transtornos mentais e diabetes tipo 2. Em entrevista à CBN Vitória, a endocrinologista Priscila Pessanha explica quais os efeitos do consumo diário de ultraprocessados para o corpo. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - PRISCILA PESSANHA - 08-03-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados