"Olha a cobra... é mentira!"

Qual a origem do "Dia da Mentira"?

Ouça a conversa com o doutor em história Natan Baptista

Publicado em 01 de Abril de 2024 às 17:11

01 abr 2024 às 17:11
Pinóquio, o símbolo da mentira Crédito: Pexels
É na Idade Média, de acordo com teorias de historiadores, que nasce o "Dia da Mentira". Uma data, celebrada no dia 1º de Abril, que foi criada para que as pessoas pudessem extravasar, como ocorre no Carnaval. De lá para cá, passadas as gerações, a mentira continuou fazendo parte da rotina - e até da história do mundo e do Brasil. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o doutor em história Natan Baptista explica as teorias de como surgiu a data e quais as maiores mentiras já contadas na história. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Natan Baptista - 01-04-24

