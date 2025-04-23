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Anchieta

Qual a ligação do papa Francisco com santo que viveu no ES?

Ouça entrevista com o padre Álvaro Negromonte, reitor do Santuário Nacional de Anchieta

Publicado em 23 de Abril de 2025 às 10:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 abr 2025 às 10:51
Retrato do Padre José de Anchieta
Retrato do Padre José de Anchieta Crédito: Benedito Calixto
A santificação de José de Anchieta, reconhecido como o "Apóstolo do Brasil", envolveu um longo processo de beatificação e canonização, com a canonização ocorrida em 2014, pelo Papa Francisco. A Igreja Católica reconhece a santidade de Anchieta, não apenas pela sua vida e obra, mas também pela influência que teve na evangelização e na história do Brasil. O padre Álvaro Negromonte, reitor do Santuário Nacional de Anchieta, conta, em entrevista à CBN Vitória, sobre a ligação do pontífice com o também jesuíta José de Anchieta. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Padre Álvaro Negromonte - 23-04-25.mp3

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