Qual a ligação do papa Francisco com santo que viveu no ES?

A santificação de José de Anchieta, reconhecido como o "Apóstolo do Brasil", envolveu um longo processo de beatificação e canonização, com a canonização ocorrida em 2014, pelo Papa Francisco. A Igreja Católica reconhece a santidade de Anchieta, não apenas pela sua vida e obra, mas também pela influência que teve na evangelização e na história do Brasil. O padre Álvaro Negromonte, reitor do Santuário Nacional de Anchieta, conta, em entrevista à CBN Vitória, sobre a ligação do pontífice com o também jesuíta José de Anchieta.