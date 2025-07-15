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Inverno x Banho

Qual a frequência ideal de banhos por dia?

Quem responde essa e outras questões é a médica dermatologista Letícia Bastos

Publicado em 15 de Julho de 2025 às 10:53

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

15 jul 2025 às 10:53
Um bom banho recarrega as energias
Um bom banho recarrega as energias Crédito: Freepik
O inverno chegou e comprometeu um hábito importante na rotina de quem vive no Hemisfério Sul: tomar banho. Diferentemente do verão, época em que banho é sinônimo de frescor, o hábito de se banhar entre os meses de junho e agosto pode ser comprometido por conta da exposição do corpo a temperaturas mais baixas. Por isso, há quem reduza o tempo no chuveiro e até quem passe alguns dias sem ter contato com água e sabonete. Mas, afinal, qual a frequência ideal de banhos por dia? Como tomar banho corretamente? Banhar-se em excesso faz mal? Em entrevista à CBN Vitória, a médica dermatologista Letícia Bastos tira as dúvidas! Acompanhe!
CBN - ENTREVISTA PATRICIA VALLIM - LETICIA BASTOS - 15-07-25

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