O inverno chegou e comprometeu um hábito importante na rotina de quem vive no Hemisfério Sul: tomar banho. Diferentemente do verão, época em que banho é sinônimo de frescor, o hábito de se banhar entre os meses de junho e agosto pode ser comprometido por conta da exposição do corpo a temperaturas mais baixas. Por isso, há quem reduza o tempo no chuveiro e até quem passe alguns dias sem ter contato com água e sabonete. Mas, afinal, qual a frequência ideal de banhos por dia? Como tomar banho corretamente? Banhar-se em excesso faz mal? Em entrevista à CBN Vitória, a médica dermatologista Letícia Bastos tira as dúvidas! Acompanhe!