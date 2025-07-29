Qual a diferença entre suspensão e cassação da CNH? Detran explica!

No Espírito Santo, dados do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) apontam que, em 2024, 1.083 motoristas tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada. Nesse ano, até esta segunda-feira (28), 335 tiveram o documento cassado. Por outro lado, por suspensão direta foram 11.545 motoristas e 12.308 por pontuação, em 2024. Segundo o Detran, os processos administrativos de suspensão do direito de dirigir são instaurados, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), quando o condutor soma 20 pontos no período de 12 meses caso cometa duas ou mais infrações gravíssimas; 30 pontos no período de 12 meses com uma infração gravíssima; e 40 pontos no período de 12 meses se não houver nenhuma infração gravíssima e também para o condutor que exerce atividade remunerada, independentemente da natureza das infrações, após finalizadas as fases de recursos das multas. A suspensão direta se dá quando o condutor comete alguma infração que o CTB prevê a penalidade de suspensão do direito de dirigir independente da soma de pontos. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-geral Givaldo Vieira, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!