Quais são os quesitos e como funciona a avaliação dos jurados?

O Carnaval é motivo de diversão, mas também de trabalho e muito compromisso, sobretudo para quem se relaciona diretamente com as escolas de samba. As agremiações se reúnem nas principais capitais brasileiras em busca do título. Mas como funciona a avaliação dos jurados? Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o especialista em Carnaval Jace Theodoro explica quais são e o que significa cada um dos quesitos. Ouça a conversa completa!