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Carnaval 2025

Quais são os quesitos e como funciona a avaliação dos jurados?

Entenda quantos são, quantos eram e o que pode fazer uma escola perder pontos

Publicado em 03 de Março de 2025 às 10:19

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

03 mar 2025 às 10:19
Desfile da Boa Vista, Sambão do Povo
Ala das Baianas da escola de samba Boa Vista, campeã do Carnaval de Vitória 2025 Crédito: Ricardo Medeiros
O Carnaval é motivo de diversão, mas também de trabalho e muito compromisso, sobretudo para quem se relaciona diretamente com as escolas de samba. As agremiações se reúnem nas principais capitais brasileiras em busca do título. Mas como funciona a avaliação dos jurados? Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o especialista em Carnaval Jace Theodoro explica quais são e o que significa cada um dos quesitos. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN ENTREVISTA - PATRICIA VALLIM - JACE THEODORO - 22.47s - 03-03-25.

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