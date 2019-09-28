Quais são os hábitos para evitar doenças cardiovasculares?

Neste domingo, dia 29 de setembro, celebra-se o dia Mundial do Coração. O objetivo da data é alertar a população de que a doenças cardiovascular é a principal causa de morte no mundo e corresponde a 17,9 milhões de óbitos por ano, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O médico cardiologista Diogo Barreto, coordenador do setor de Cardiologia Clínica do Hospital Evangélico de Vila Velha, alerta que medidas simples no dia a dia podem contribuir muito para a redução dos riscos cardíacos. Entre as dicas estão: caminhar por 40 minutos pelo menos três vezes por semana: incluir frutas e verduras nas refeições diárias e reduzir o consumo de sal. "Descascar mais e abrir menos", brinca o cardiologista ao alertar que comidas industrializadas e enlatados devem ser evitados.