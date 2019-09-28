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DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO

Quais são os hábitos para evitar doenças cardiovasculares?

Ouça a entrevista com o médico cardiologista, Diogo Barreto

Publicado em 28 de Setembro de 2019 às 11:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 set 2019 às 11:47
Neste domingo, dia 29 de setembro, celebra-se o dia Mundial do Coração. O objetivo da data é alertar a população de que a doenças cardiovascular é a principal causa de morte no mundo e corresponde a 17,9 milhões de óbitos por ano, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).
O médico cardiologista Diogo Barreto, coordenador do setor de Cardiologia Clínica do Hospital Evangélico de Vila Velha, alerta que medidas simples no dia a dia podem contribuir muito para a redução dos riscos cardíacos. Entre as dicas estão: caminhar por 40 minutos pelo menos três vezes por semana: incluir frutas e verduras nas refeições diárias e reduzir o consumo de sal. "Descascar mais e abrir menos", brinca o cardiologista ao alertar que comidas industrializadas e enlatados devem ser evitados. 
Entrevista -Fenanda Queiroz - Dr. Diogo Barreto - 28-09-19

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