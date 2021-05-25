Quais os efeitos colaterais mais comuns da vacina e quando se preocupar com as reações?

Você já deve ter ouvido o relato de pessoas que tomaram a vacina contra a Covid-19, em especial a AstraZeneca/Fiocruz, e tiveram alguma reação, como dor de cabeça, no corpo e mal estar. Mas saiba que isso é um bom sinal! É o seu organismo atuando na resposta imunológica, ou seja, tudo normal. Em entrevista à CBN Vitória, o médico cardiologista Henrique Bonaldi explica: "A reação não é infecção do vírus. Você vai ter febre, dor no corpo, mal estar, mas isso não é Covid-19. É mecanismo de ação da vacina. Essa vacina específica te gera uma reação inflamatória que te dá muitas reações, mas isso não dura muito tempo. No máximo 48 horas.".