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Covid-19

Quais os efeitos colaterais mais comuns da vacina e quando se preocupar com as reações?

Ouça as orientações do médico Henrique Bonaldi

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 11:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 mai 2021 às 11:38
Covid-19
Covid-19 Crédito: Miguel Á. Padriñán/Pexels
Você já deve ter ouvido o relato de pessoas que tomaram a vacina contra a Covid-19, em especial a AstraZeneca/Fiocruz, e tiveram alguma reação, como dor de cabeça, no corpo e mal estar. Mas saiba que isso é um bom sinal! É o seu organismo atuando na resposta imunológica, ou seja, tudo normal. Em entrevista à CBN Vitória, o médico cardiologista Henrique Bonaldi explica: "A reação não é infecção do vírus. Você vai ter febre, dor no corpo, mal estar, mas isso não é Covid-19. É mecanismo de ação da vacina. Essa vacina específica te gera uma reação inflamatória que te dá muitas reações, mas isso não dura muito tempo. No máximo 48 horas.".
Já em possíveis casos de trombose após a aplicação do imunizante, Bonaldi esclarece que ninguém é capaz de responder se a pessoa vai ou ter trombose. "O que dá para calcular é o risco. Tem pessoas que tem risco maior e geralmente esse grupo sabe que é mais suscetível à trombose. Mas o risco é muito menor se comparar em pegar a Covid-19 e padecer da doença. Vai para fila e vacine com o que tiver".
Entrevista - Fernanda Queiroz - Henrique Bonaldi - 25-05-21.mp3

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