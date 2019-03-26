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Quais os custos econômicos e sociais da violência no Brasil?

Em passagem por Vitória, o mestre e doutor em economia Daniel Cerqueira traz um panorama dos principais desafios enfrentados com relação à segurança no Brasil e no Espírito Santo

Publicado em 26 de Março de 2019 às 19:35

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

26 mar 2019 às 19:35
O custo econômico e social da violência no Brasil é tema de variados estudos e uma das referências com relação a essa abordagem no país é Daniel Cerqueira, Mestre e doutor em economia, pesquisador em Segurança Pública e Conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em passagem por Vitória, neste início de semana, ele participa do CBN Cotidiano desta terça-feira (26) trazendo um panorama dos principais desafios que ainda enfrentamos com relação à segurança no Brasil e no Espírito Santo.
De acordo com o Atlas da Violência de 2018 , produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), o número de 62.517 assassinatos cometidos no país em 2016 coloca o Brasil em um patamar 30 vezes maior do que o da Europa. Só na última década, 553 mil brasileiros perderam a vida por morte violenta. Ou seja, um total de 153 mortes por dia.
Os homicídios, segundo o Ipea, equivalem à queda de um Boeing 737 lotado diariamente. Representam quase 10% do total das mortes no país e atingem principalmente os homens jovens: 56,5% de óbitos dos brasileiros entre 15 e 19 anos foram mortes violentas. Confira!
 
Entrevista - Fabio Botacin - Daniel Cerqueira - 26-03-19.mp3

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