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Quais iniciativas podem fazer a diferença na hora de empreender?

Conheça a iniciativa do capixaba Thiago Lima, fundador do Projeto das Embaixadas. Ele criou um modelo colaborativo para promover uma ajuda mútua entre empreendedores e aumentar as redes de relacionamento

Publicado em 16 de Novembro de 2018 às 18:41

Publicado em 

16 nov 2018 às 18:41
Um dos termos mais utilizados ambiente profissional, ao longo dos últimos, anos é o empreendedorismo. Você, certamente, já deve ter ouvido várias conversas sobre o assunto. Mas, de forma prática, quais iniciativas podem fazer a diferença nesse cenário? Aqui no CBN Cotidiano o tema também é sempre destaque e hoje você vai conhecer a iniciativa do capixaba Thiago Lima, fundador do Projeto das Embaixadas. Lima foi quem criou um modelo colaborativo para promover uma ajuda mútua entre os participantes do Projeto e aumentar as redes de relacionamento.
Ele explica que o conceito de “Embaixada” é formar líderes, que precisam desenvolver habilidades em comunicação e gestão de pessoas – características que sabemos serem essenciais e, às vezes, pouco comuns nos empreendedores. O modelo já vem sendo replicado em todo o Brasil e foi enquanto estudava Engenharia Elétrica em uma faculdade na Itália, ao cursar uma disciplina livre sobre empreendedorismo, que Thiago Lima conheceu um método simples, porém eficaz, para gerar e compartilhar conhecimento: criar grupos para debater, periodicamente, o planejamento estratégico das empresas.
Assim, foi criado um ecossistema colaborativo gratuito, com reuniões semanais, para promover uma ajuda mútua entre os participantes e aumentar as redes de relacionamento. Ao grupo, deu o nome de “Embaixada”. Nesta edição do CBN Cotidiano a gente conversa com ele e traz detalhes do tema. Confira!
Entrevista - John Gomes - Thiago Lima - 16-11-18.mp3
O EVENTO [Embaixada Summit 2018]
No sábado, dia 17 de novembro, o Centro de Convenções de Vila Velha receberá o evento Embaixada Summit 2018, das 14 às 19 horas. O evento contará com palestras com grandes empresários capixabas como Rogério Salume da Wine, Fábio Hertel falando sobre Marcas do Coração, além de Édio Alberti e Elisa Simões do grupo Wiser e muitos outros.

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