Quais documentos levar para a imunização do grupo de comorbidades

Vitória iniciou nesta terça-feira (04) a vacinação contra a Covid-19 de mais um grupo prioritário. São pessoas com comorbidades que estão sendo imunizadas, após agendamento:

pessoas entre 18 e 59 anos com Síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental (autismo, paralisia cerebral ou outras síndromes que desencadeiam a deficiência intelectual/mental);

pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise);

pessoas com fibrose cística

gestantes e puérperas com comorbidades

pessoas com obesidade mórbida(IMC >40)

pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) com idade entre 55 e 59 anos.

Em entrevista ao CBN Vitória nesta terça-feira (04), a secretária Municipal de Saúde de Vitória, Thais Cohen, explicou que para a imunização, serão exigidos documentos comprobatórios como laudo médico, prescrição médica ou declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento. Também será exigido documento de identificação com foto.