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COVID-19

Quais documentos levar para a imunização do grupo de comorbidades

Ouça entrevista com secretária Municipal de Saúde de Vitória, Thais Cohen,

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 10:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 mai 2021 às 10:43
Vitória iniciou nesta terça-feira (04) a vacinação contra a Covid-19 de mais um grupo prioritário. São pessoas com comorbidades que estão sendo imunizadas, após agendamento:
pessoas entre 18 e 59 anos com Síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental (autismo, paralisia cerebral ou outras síndromes que desencadeiam a deficiência intelectual/mental);
pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise);
pessoas com fibrose cística
gestantes e puérperas com comorbidades
pessoas com obesidade mórbida(IMC >40)
pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) com idade entre 55 e 59 anos.
Em entrevista ao CBN Vitória nesta terça-feira (04), a secretária Municipal de Saúde de Vitória, Thais Cohen, explicou que para a imunização, serão exigidos documentos comprobatórios como laudo médico, prescrição médica ou declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento. Também será exigido documento de identificação com foto. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Thais Cohen - 04-05-21.mp3

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