Quais cuidados devo ter após o tratamento de câncer de mama?

Após o tratamento do câncer de mama, as mulheres devem estar atentas a uma série de cuidados para garantir sua saúde e bem-estar a longo prazo. Manter um acompanhamento médico regular, com visitas ao oncologista e exames de rotina para monitorar uma possível recorrência da doença, a adoção de um estilo de vida saudável, que inclui uma dieta equilibrada, a prática de exercícios físicos e a abstenção do tabagismo, são apenas algumas dicas para se viver melhor. Além disso, o suporte psicológico também é importante, pois o câncer de mama pode causar impactos emocionais significativos. Nesta última entrevista da série especial sobre o Outubro Rosa o médico oncologista Fernando Zamprogno destaca os cuidados para uma vida mais tranquila após o tratamento. Ouça a conversa completa!