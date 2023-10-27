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Outubro Rosa

Quais cuidados devo ter após o tratamento de câncer de mama?

Médico explica que é possível superar a doença e ter uma vida mais tranquila. Laiza Paganini é um exemplo; ela recebeu o diagnóstico e hoje está curada da doença

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 11:37

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

27 out 2023 às 11:37
Outubro Rosa - A luta contra o câncer de mama
Outubro Rosa - A luta contra o câncer de mama Crédito: Freepik
Após o tratamento do câncer de mama, as mulheres devem estar atentas a uma série de cuidados para garantir sua saúde e bem-estar a longo prazo. Manter um acompanhamento médico regular, com visitas ao oncologista e exames de rotina para monitorar uma possível recorrência da doença, a adoção de um estilo de vida saudável, que inclui uma dieta equilibrada, a prática de exercícios físicos e a abstenção do tabagismo, são apenas algumas dicas para se viver melhor. Além disso, o suporte psicológico também é importante, pois o câncer de mama pode causar impactos emocionais significativos. Nesta última entrevista da série especial sobre o Outubro Rosa o médico oncologista Fernando Zamprogno destaca os cuidados para uma vida mais tranquila após o tratamento. Ouça a conversa completa!
CBN Entrevista Patricia Vallim - Dr. Fernando Zamprogno - 27-10-23.mp3
Aos 28 anos a empresária e moradora de Iconha, Laiza Paganini recebeu o diagnóstico: estava com câncer de mama. Aos 37 anos, após lutar contra o câncer, hoje ela está curada da doença. Para manter a saúde, a empresária realiza atividades físicas e mantém uma alimentação saudável. Nesta entrevista da série especial sobre o Outubro Rosa a empresária, Laiza Paganini releva como leva a vida após receber o diagnóstico de cura do câncer. Ouça a conversa completa!
CBN Entrevista Patricia Vallim -Laiza Paganini - 27-10-23.mp3

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